危險水域不要去！彰化近3年高達35人溺斃

2019-06-28 16:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕危險水域不要去！彰化縣近3年來溺水事件奪走35條人命，進入暑假戲水意外的高峰期，彰化縣消防局防患於未然，全面加強全縣5大危險海域巡邏，加強海邊溪流1000個救生圈架巡檢。

5大危險海域包括伸港什股海域、線西肉粽角海域、鹿港彰濱海域、芳苑王功漁港，以及芬園鄉貓羅溪，消防局既在前述海域陸地的明顯處，架設防溺警告標示，更在7、8月意外發生的高峰期設置警戒站，執行多點式機動巡邏，消防局同時要求各分隊於轄內學校暑假返校日時段務必加強機動巡邏，預防學生返校日下課後結伴至危險水域遊玩而出意外。

彰化縣消防局指出，海域、河邊設置救生圈架自2014年6月啟用至今，共有17起民眾實際使用救生圈架案例，其中，14件成功救起溺者案例，救援率高達8成2，徹底發揮「小兵立大功」的救災效果，1000個救生圈架平時由消防局各分隊每月定期檢視轄內救生圈架堪用與否，如有損壞或救生圈遺失等情形，則立即由消防局招商維修或補充。

根據消防局統計，2017年全縣溺水案件14件，死亡10人、獲救5人，2018年溺水案件22件，死亡17人、獲救5人，今年到目前為止，溺水案件11件，死亡8人、獲救3人，數字顯示，溺水事件不論意外或人為因素，能夠平安被救起的機率約2成左右。

消防局進一步統計，2016年到2018年的7月和8月暑假，溺水死亡8人，2016年發生7件，死亡3人、獲救5人，2017年發生2件，死亡2人，去年發生4件，死亡3人、獲救1人。

消防局表示，溺水發生當下第一時間就被人發現，經由救生工具輔助，平安救上岸的機率才高，消防局在縣內危險水域廣設救生圈架，就是要讓民眾於危險水域不幸發生溺水事故時，能在救援單位抵達出事現場前，由現場民眾立即拋丟救生圈救援，延長溺者待救時間，每個救生圈架分區編號列管，民眾報案時敘述使用的救生圈架號碼，即可準確瞭解事故地點，提升救援速度。

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