花蓮慕谷慕魚封山3年 1民眾闖入戲水溺斃

2019-06-07 12:59

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉銅門村慕谷慕魚封山3年，今早10點發生民眾溺水意外，28歲賴姓男子在慕谷慕魚月牙灣水域戲水不慎沉入水中，附近的戲水民眾見狀與花蓮縣消防人員合力救起溺水的男子，但男子已無呼吸心跳。

吉安警分局指出，慕谷慕魚自2016年10月20日，由於颱風衝斷道路，因此封山至今，也無接受入山申請，一般民眾不得擅自闖入，目前僅接受台電工程人員、公務及當地居民進入，若遊客闖入，經勸導不從者，可依國家安全法第7條未經申請許可無故出入管制區，處6個月以下有期徒刑、拘役或併科1萬5千元以下罰金；針對這件溺水意外，將會做後續的調查。

花蓮縣消防局指出，今早10:38分接獲報案，秀林鄉慕谷幕魚-月牙灣水域（灣月峽谷）有溺水意外，現場民眾雖合力救援，但無法拉起溺水者，消防局指派壽豐、吉安分隊，合計4車7人，攜帶水域裝備前往，約在中午時刻拉起溺水者，但已無呼吸，緊急送往醫院救治但仍宣告不治。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法