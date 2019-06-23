闖霧台禁區瀑布戲水 2南台科大學生溺斃

2019-06-23

潭水深淺區落差大 禁止進入

〔記者羅欣貞／屏東報導〕天氣熱壞了，南台科技大學黃姓（21歲）、劉姓（20歲）2名男大生，跑到禁止戲水的屏東霧台神山瀑布玩水消暑，結果不幸雙雙溺斃。霧台鄉長杜正吉說，神山瀑布下游溪流時有落差，稍不留意就容易從平緩區跌到深水區，加上是水源管制區，全長1公里的河道完全禁止戲水，不能進入，2處入口都設有禁止標誌。

擅闖禁區淪為波臣的不只此案；本月7日，28歲賴姓男子跑進封山中的花蓮縣秀林鄉銅門村慕谷慕魚戲水，結果不慎沉入月牙灣水域，送醫不治。

慕谷慕魚封山 也被闖入1溺斃

昨天下午1時57分，屏東縣消防局獲報神山瀑布有2人溺水，立即派遣人車前往，下午2時10分趕抵現場，發現該處水深約2米多，溺水者已由民眾救上岸，正實施CPR，消防人員接手繼續CPR及用軟式擔架固定患者搬運。但入口處至事故地點需步行半小時，後續到達救災人員再以人力接駁方式將溺者搬運至救護車，分別送醫搶救，可惜最後仍不治。

里港警分局霧台分駐所初步調查，事發地點大約在神山瀑布下游溪流的深潭區，溺斃的2名男大生昨天和高中同學一行6人，到霧台鄉出遊，2人事發當時未和其他同學在一起，結果在溪流落差處雙雙溺水。

霧台鄉公所說明，正向縣府申請在霧台鄉成立自然人文生態景觀區，正於神山瀑布河道旁進行步道工程，未來遊客必須在部落導覽人員帶領下，才能沿著步道進入，以策安全。昨天事發溪流附近，2年前也曾有1名大學生溺斃，霧台鄉公所呼籲民眾，為了安全，千萬不要進入。

神山瀑布位置圖

屏東霧台神山瀑布風景優美，但下游溪流時有落差，暗藏危機，昨有兩名科大學生在此溺水。（記者羅欣貞翻攝）

消防員趕赴神山瀑布搶救2位溺水學生。（記者羅欣貞翻攝）

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