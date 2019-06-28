求婚？尋人？「素馨您在哪？」高掛宜蘭街頭 答案揭曉了…

2019-06-28 16:34

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉、羅東鎮街頭，最近高掛「素馨您在哪裡？」大型廣告看板，引起民眾好奇，紛紛問誰是「素馨」？是正妹嗎？答案今天揭曉，原來是冬山鄉的「素馨茶」。

宜蘭街頭最近矗立大型廣告看板，背景以白色、粉紅色為主調，上頭寫著「素馨您在哪裡？」，引起民眾好奇，有人推測是適婚男女為了求婚「鋪梗」，有人則認為是前男友放不下前女友，掛起看板在宜蘭街頭找人。

「素馨」兩字也在臉書引起話題，有網友拍下看板，在臉書留言TAG姓名有素馨的好友，引起一陣熱議。不過，看板究竟是誰掛的？冬山鄉公所今天跳出來說，「是我們掛的啦！」

冬山鄉長林俊甫說，冬山一年一度的茶藝文化節即將在7月6日、7日登場，為了宣傳活動，他取自冬山鄉特有的「素馨茶」，在街頭大玩創意。

至於素馨茶由來，林俊甫說，素馨2字，是1984年前總統府秘書長蔣彥士到冬山喝茶，發現冬山生產的茶有素雅馨香特質，因此命名「素馨茶」；30多年來，冬山出產的紅茶、烏龍茶，就以「素馨茶」為品牌，賣到全台灣。

素馨的尋人看板在宜蘭引起熱烈討論，林俊甫直呼「超乎預期」，他說，看板用意是希望引起民眾討論，沒想到反應更為熱烈，他也歡迎全台灣遊客，在茶藝文化節活動期間，到冬山鄉品茶，認識素馨的廬山真面目。

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