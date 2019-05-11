Seafood的師父來了！台南出現妙天看板 引發聯想

2019-05-11 23:19

〔記者王捷／台南報導〕台南市區黃金地段最近新設一面大大的廣告看板，這個看板上寫了一個南部人較不熟的政治團體「國會政黨聯盟」，配上一位中年男子的大頭照，依據文字的解釋，中年男子是該黨的黨主席，原來他就是Seafood妙禪的師父悟覺妙天，雖然該黨曾表態，雖然有設立看板，但妙天目前不會參加立委選舉，台南政壇人士得知此事笑稱，怎麼郭台銘還沒來，Seafood的師父就先來插旗。

國會政黨聯盟在去年10月成立，首任黨主席就是妙天，妙天公開受訪時曾說，成立政黨是希望喚醒政府更關注人民生活，喚醒民眾要更加關注兩岸和平。該黨的主要訴求是恢復立法院之行政院院長人事同意權，行政院院長直接對立法院負責、任期與立法委員同步，並降低政黨提名全國不分區立法委員之門檻至百分之二，讓更多小黨能加入監督大黨。

至於妙天四處設立廣告看板一事，是否有意參選立委或總統？對於這個問題，當時該黨的顧問，前國民黨立委蔡正元說，妙天目前沒有參選2020的立委，但是一直在找適合的人選。

對於妙天在台南菁華地段設立廣告招牌，會不會影響威脅台南藍綠選情？有政治人士私下笑說，政治千變萬化，不過郭台銘還沒先來，Seafood的師父卻先來，也滿意外的。

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