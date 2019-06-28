怕吵醒睡著主人 萌兔貼心變成「液體」不敢動

2019-06-28 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕原來是暖兔！一名日本網友在推特上分享一則自己與家中寵物兔的有趣故事，有天在家與寵物兔「あんず」玩耍時不小心睡著，但手仍放在牠的身上，整顆頭更是把兔子當作一顆柔軟的枕頭。過一段時間醒來才發現「あんず」幾乎快要變成「液體」，不敢有半點動作，深怕吵醒睡得正香甜的主人。

再看看其他「あんず」的生活照，平時的牠有著圓滾滾的身材就好像巧克力蛋糕一般，跟當時變成「液體」有極大反差，因此也可以知道牠有多怕吵醒主人，超級貼心！這張照片一PO上網也引發網友熱烈討論，紛紛表示「あんず」真的好可愛。但也有網友認為這樣會讓牠不舒服，不過主人也回應，若是兔子不舒服的話，會自己主動跑走的，所以請大家不用擔心。

這張照片也獲得6千多個讚且轉推2千多次，網友紛紛在底下留言表示：「兔子也是液體啊」、「我被療癒惹」、「這張照片看一看會想睡覺」、「貼心的兔子」、「怎麼跟我家的差這麼多」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法