「後賈伯斯年代」的家庭長怎樣？舞台劇笑淚中有反省

2019-06-28 08:28

［記者黃美珠／竹縣報導］現在很多人全家團圓卻各自忙著低頭滑手機、彼此相對無言！知名演員郎祖筠說，這就是「後賈伯斯年代」家庭被3C產品疏離親情的樣貌，由她領軍的「春河劇團」把這樣的場景搬上舞台，變身成「當我們同在一起」，希望大家一起放下手機、平板，靜下心來欣賞，他們想帶給大家有笑、有淚、也有反思的時刻。

這場名為「當我們同在一起」的舞台劇是春河劇團回歸劇場的第3彈，特別改編郎祖筠在公視人生劇展所執導的同名作品，將在7月13日下午2演半在新竹縣政府文化局演藝廳登場，希望在社會普遍罹患手機依賴症的「後賈伯斯」年代，帶觀眾打破智慧手機冷漠人際重尋家庭溫暖。

劇中一家3代分由譚艾珍、游安順、郎祖筠、侯彥西、以及吳心緹共組前述「後賈伯斯年代」的家庭。

郎祖筠說這齣劇緣起她聽過某社工系教授分享其所輔導的1個個案。案主是個平凡的4口之家，但是每個人一回家就看手機、平板，沒人講話，就像4個住在一起的陌生人，互相都有愛卻甚麼都說不出來，親子間的衝突也影響夫妻間情感。

後來因為一場大停電，據說這家人在陽台乘涼時竟然就開始對話了，父母跟孩子之間才開始互相理解對方的為難，像是：做爸爸的工作壓力、媽媽渴望被肯定、而孩子因為同儕競爭而大感壓力等。

她說，現代父母把手機當成安撫小孩的工具，簡單動作充滿危險，甚至有的小孩對手機有分離恐懼症，彷彿最愛的是手機不是家人。這是現代社會的手機症候群；沒有智慧手機之前，人際情感緊密，所以「賈伯斯被上帝找回去是有原因的！」她開玩笑這樣說。

因此「當我們同在一起」的劇情就是敘述4口之家貌合神離，每天晚上，爸爸看電視、看電腦。媽媽看手機，看電腦。2個小孩回房間，寫作業、看電腦。一家人雖在屋簷下確只能透過臉書、IG，直到有一天所有小事都碰撞在一起－職涯危機、離家出走、進了警察局、被學校記大過，終而引爆各自不為人知的情緒。

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