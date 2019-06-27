中南部盛事！夏至藝術節近60場節目好看好聽好玩

2019-06-27 09:40

〔記者王涵平／台南報導〕中南部最大藝術盛事2019夏至藝術節登場，「藝術交陪」、「移動劇場」、「藝劇場」、「藝間店」、「藝工隊」5大主題，串聯近60場精彩節目，新營文化中心邀大家一起來好看、好聽、好玩！

新營文化中心表示，今年挑選多檔優質好戲，7/6由TASO台灣藝術家交響樂團打頭陣，帶來《誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會》，翻轉兒童熟悉的「虎姑婆傳奇」，經典跨界創作讓親子共同感受音樂與故事的渲染力。

7/13安徒生和莫札特的創意劇場以兒歌改編成爵士版本，藉由互動遊戲演出-屋頂動物園《音樂消失的秘密?》。

7/20奇巧劇團《Roseman玫瑰俠》改編自歌仔戲胡撇仔經典劇目《大盜玫瑰賊》，融合寶塚味的歌舞演唱，是今夏最歡樂爆笑的戲曲音樂劇，以最平易近人的方式認識傳統戲曲。7/28舞鈴劇場打造夢幻想像的美麗新世界，結合扯鈴、舞蹈、體操及現代劇場元素帶來《海洋慶典》；7/31比利時．德爾克與費昂馬戲團《飛天鋼琴》結合音樂及特技的奇幻饗宴，將鋼琴改造成天空中的遊樂場，結合特技與音樂的酷炫演出。

8/3壓軸的精采演出是布拉瑞揚舞團《路吶LUNA》，也是今年第17屆台新藝術獎年度大獎的得獎作品，為布拉瑞揚舞團首次全篇全新田調舞作，將布農文化結合當代舞蹈藝術。

活動詳細資訊請至Google或臉書搜尋「夏至藝術節」，或上兩廳院售票系統網站查詢。

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