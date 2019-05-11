母親節「明晚，空中見」 演繹母女溫情戰爭！

2019-05-11 07:52

［記者黃美珠／竹縣報導］今（11）日起連續2天母親節週休連假，陪媽媽吃大餐、送康乃馨已經是老套，新竹縣政府文化局倒是發起另類的慶祝方式，鼓勵所有母女、婆媳一起攜手步入該局的演藝廳參加另類的「母姊會」，欣賞「2019新竹縣劇場藝術節」所安排、由「故事工廠」所推出的「明晚，空中見」的母女親情穿越劇！讓所有的媽媽、女兒、或媳婦一起時而攜手拭淚、時而對望大笑，隨著劇情的起伏，一起在相互的和解、諒解、包容與愛中，過一個很不一樣的母親節。

縣府文化局表示，人說母女之間是「隔世的情敵」，更是最親密的仇敵！彼此緣份和感情之奧妙不遑多讓婆媳之間。

而這齣戲描寫的，就是女星房思瑜所扮演的電台主持人維娜，因不滿常被蔡燦得飾演、患有躁鬱症的媽媽給情緒勒索，以致母女關係緊張。更讓她崩潰的是，母親甚至在她工作的電台頂樓跳樓自殺身亡。

但是有一天1通穿越時空的母親來電，卻讓維娜決定不惜代價要扭轉母親悲慘的一生，但在改變母親命運的同時，卻也意味著自己的人生將被改寫。

戲中這對母女的互動，從彼此針鋒相對，到最後和解相守，其實就是萬千母女、婆媳的生活寫照，因此感動不少觀眾，讓不少人哭紅了眼步出劇場。

如今這齣戲將在今天晚上7點半、明（12）日下午2點半，在新竹縣政府文化局演藝廳上演，已經有不少戲迷買好了票，要母女一起攜手進場。

編導黃致凱說，這齣戲想要探討子女對父母「迴向的愛」，以及人們對「彌補遺憾」的渴望及矛盾。

他們特別耗資200萬打造黑膠旋轉舞台，演員不用走路就能上場演出，而是被逐一「轉」上舞臺。這在舞台設計上算是新鮮的嘗試外，「故事工廠」主要也是想藉此詮釋時空倒轉、回憶倒敘的概念，很自然的，這個設計成了這齣舞台劇的1大亮點。

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