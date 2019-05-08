至善高中學生超會演！勇奪全國創意戲劇比賽雙特優

2019-05-08 09:03

〔記者李容萍／桃園報導〕教育部主辦「107學年度全國學生創意戲劇比賽」，5月初甫在彰化員林圓滿落幕，桃園市至善高中連續6年代表桃園市挺進「全國學生創意戲劇比賽」舞台，屢獲佳績，今年表演藝術科、幼兒保育科團隊在「舞台劇類」及「現代偶戲類」雙雙獲得「特優」；參賽的兩科學生直說，賽前壓力非常大，直到成績宣布的那一刻，大夥在舞台上開心擁抱，確定夢想成真。

導演李銘真表示，表演藝術科這次推出「好朋友」的舞台劇類劇碼，內容碰觸「校園霸凌」問題，敍述一位已經轉了許多學校卻仍逃不了被霸凌命運的學生，排練過程中考驗演員的默契和表演功力，不用肢體去踫觸，而是把精神詮釋出來；為了讓舞台上的表演逼真，選用裝滿紅色的顏料氣球，在爆破時，染紅演員的白襯衫、臉、手，以達到身歷其境的視覺效果。

另一位導演藍忠文則說，幼兒保育科推出黑光偶戲作品「叩叩叩禮物來了」，以聖誕劇作為主軸，故事內容以聖經所提及的「東方三博士」發現最亮的一顆星作為核心，大膽融入科幻劇情，敘述耶穌乃外星文明與人類的結合，劇中所有人物、動物及形體道具，近乎以3D立體呈現，全是出自於學生手工打造而成，耗時近半年的製作期，全程搭配雷射光、LED 燈以及震撼人心的背景音樂，完美呈現黑光劇的迷人之處。

校長劉世嬌則以「紅葉少棒」小校傳奇的奮鬥精神，來嘉許學生，所謂「台上三分鐘、台下十年功」，只有扎實的基本功，以及團隊合作，才能勇往直前；相參與演出學生表示，舞台上的道具比較大型，演出時每一個動作都要精準到位，就是考驗平日所培養的默契。

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