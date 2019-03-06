至善高中新設觀光事業科 創科主任是相聲名師

2019-03-06 23:59

〔記者李容萍／桃園報導〕無畏少子化的威脅，桃園市大溪區至善高中新設觀光事業科，預計108學年度招生，觀光事業科由「相聲瓦舍」台柱演員潘御天擔任創科主任，學校並向「香港賽馬會毅智書院」取得「2021亞洲學生戲劇匯演」主辦權，近日將簽署合作意向書，屆時將邀請日本、韓國、中國、新加坡、馬來西亞等國家師生來台，由相關科系師生全程規劃觀光人文和在地生活體驗活動，盼望透過藝術、觀光與地方文化，打造桃園特有的觀光資源。

潘御天說，成立觀光事業科最重要的目標和願景，期待把大溪在地的美食、文化、藝術、景色透過網路社群運用、雲端科技整合、外展教育課程、溝通表達訓練、行銷策略規畫、美學教育養成、戶外探索課程、創意思考、活動企劃等，有系統且專業的課程規畫，訓練學生行銷在地的美。

潘御天說，自己有演員的經驗，而觀光導覽人員都需有自編、自導的能力，自己可以傳授學生，如何透過言語、肢體動作和表情、語調、用字遣詞，有情感與溫度的與地方串聯溝通，展現自己之餘，也將地方特色行銷出去。

至善高中校長劉世嬌說，至善高中位於全台十大觀光小城之一的大溪區，也是大溪唯一的高職學校，大溪自然、人文、觀光資源豐富，而觀光事業科的教育理念與核心，將以「服務學習」與「外展訓練」融入教育理念與核心，結合地方創生理念，強調「做中學」，並透過專業觀光課程規劃，大量和社區連結及與國內外業界合作，善用雲端和科技，讓觀光產業領域人才可以從大溪出發。

對此，桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評也樂觀其成，他說，新形態的觀光強調彰顯在地特色，所謂「越國際、越在地」更需要地方人才的投入，透過在地培育人才的方式才能留置，有了優質的在地人力投入，相信也是觀光品質提升的重要關鍵。

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