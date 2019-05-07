適性揚才！戲劇社啟發 屏中2生獨招錄取北藝大

2019-05-07 09:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕許多家長擔心孩子花太多時間玩社團，不過這可也是尋找人生興趣與方向的好機會，國立屏東高中三年級學生洪暐翔、黃禹勳，曾經是該校Kuso愛演戲劇社的社長與副社長，今年他們就透過獨招管道，分別錄取國立台北藝術大學電影創作學系和劇場設計學系，朝夢想前進。

屏東高中表示，三年四班洪暐翔同學以及三年一班黃禹勳同學，是屏中Kuso愛演戲劇社的前任社長與前任副社長，他們曾在全國學生戲劇比賽中，擔任編劇、導演和演員等工作，團隊屢獲佳績，好評如潮。

2018年他們在花樣全國青少年戲劇比賽演出《鄉思》，劇中講述來自屏東遊子回鄉的心中掙扎，情節感動人心，榮獲全國第3名，積極參與演出，就是希望能為屏東的表演藝術發展盡份心力。

最近他們透過獨招管道，分別錄取國立台北藝術大學電影創作學系和劇場設計學系，相當不容易，因為屏中學生向來以理工科見長，除了美術班學生外，錄取藝術大學者少見，洪暐翔、黃禹勳擔任戲劇社幹部，從玩社團到成為大學科系的志趣，是適性揚才的例子。

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