當藝術碰撞醫療！文化獎花旦首次走入醫院分享京劇藝術

2019-06-19 10:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕當藝術和醫療碰撞，會擦出甚麼火花？國光劇團當家花旦、也是第22屆台北文化獎得主朱安麗，首度應中國醫藥大學新竹附設醫院和台積電文教基金會邀請，走入醫院主講「京劇古典品味與現在心靈的初體驗」，醫院難得一見的文化講座，獲得醫護人員、志工和民眾的熱烈迴響。

台積心築藝術季推出的國光好戲，22日晚上7點30分，將於新竹縣文化局演藝廳演出《十八羅漢圖》，為國光劇團成團20周年劇作。朱安麗除了分享講座，也推薦《十八羅漢圖》，這齣戲從一幅古畫拍賣會開始發展，從看似充滿利益交換、虛與委蛇的場面，逐一抽絲剝繭出千金之畫背後的無價真情。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，國光劇團致力於自傳統賦予新生命，屢屢推出精彩好戲；其中，《十八羅漢圖》為劇作家劉建幗，以一幅十八羅漢圖展開了層層鋪疊的劇情，在峰迴路轉中探看藝術及人性，三位戲曲大師魏海敏、唐文華、 溫宇航的精彩演繹，共為國光劇團堅持的「京劇新美學」再創高峰，令人喝采。

該劇核心物件「十八羅漢圖」的原畫者殘筆居士已不在，真偽只能由後人論斷，戲中藉此真偽辯證過程，巧妙將修復者、仿畫者、賣畫者、買畫者、鑑定者等不同角色立場娓娓道盡，細密交織成撼動人心的故事。

中醫大新竹附設醫院長陳自諒表示，感謝台積電文教基金會和國光劇團舉辦「人文藝術講座」，讓醫護人員在工作之餘，透過藝術文化紓壓，提供身心靈美的饗宴，瞭解京劇。在醫療上，也有透過藝術創作，進而療癒人心的專業助人方法。期許未來持續合作，提供醫護、病患或家屬與表演藝術近距離接觸的機會，豐富身心靈。#

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