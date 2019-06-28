06/28 各報重點新聞一覽

2019-06-28 07:08

自由時報

蘇揆批判高雄小三通 嚴辦詐欺

高雄市觀光局長潘恒旭日前出席上和海運公司主辦的「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」，但該公司早已解散，宣稱要首航也未向航港局申請。面對這場小三通騙局，目前中央兩路追查，內政部調查發現承辦這項活動的「中國夢促進會」從未提交財報，將追查該協會的運作情形；另方面，內政部並責成高雄市警局嚴查此案。

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3.8萬家農地工廠 20年落日

攸關農地工廠合法化的「工廠管理輔導法修正案」昨天經立法院臨時會三讀通過，其中具爭議的「落日條款」，明定低污染的既有未登記工廠需在十年內取得「特定工廠登記證」，落日期限為二十年；另增訂吹哨者條款的檢舉獎勵規定。

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高通攜手台廠搶攻5G 新大樓動土

美國通訊大廠高通（Qualcomm）擴大對台投資，攜手台廠搶攻５Ｇ商機！高通昨在新竹科學園區舉行新建大樓動土典禮，這是高通首座海外自有大樓，象徵對台灣的承諾；高通台灣營運與製造工程暨測試中心、５Ｇ測試實驗室、多媒體研發中心、行動人工智慧創新中心全部進駐竹科，把整個５Ｇ生態圈搬到台灣，未來全世界最先進的５Ｇ關鍵技術，將在台灣孕育而生。

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蘋果日報

不利國安 封殺雙子星案 投審會揭中資控制 柯文哲政績牌受阻

33歲韓國男神宋仲基與37歲「喬妹」宋慧喬因夯劇《太陽的後裔》來電，前年在首爾舉行世紀婚禮，不料婚姻僅維持1年8個月就破局！宋仲基於台灣時間昨上午8時10分投下震撼彈，聲明「與其追究彼此的錯及責怪對方，更希望圓滿完成離婚手續」；喬妹隨後表示，雙方因個性差異無法克服而分手。但有傳言指宋仲基搭上喬妹的造型師，另一說則指宋仲基的師弟朴寶劍是「小王」。

農地工廠就地合法《工輔法》三讀 20年落日 環團斥「毀農滅國」

為讓全台目前4.5萬家違規工廠全面納管，立法院昨三讀通過《工廠管理輔導法》部分條文修正草案，明訂農地違章工廠以2016年5月20日為界線，於此日後才新增者，一律拆除；而在當年5月19日前既存的低污染工廠，應在修法2年內申請納管，3年內提改善計劃，最遲10年內取得「特定工廠登記」。同時訂定20年「落日期限」，特定工廠登記的有效期限為20年止，違規工廠於2039年前須轉型為合法工廠。

聯合報

藍痛批大法官綠化 「英派」人數跨釋憲門檻

立法院昨天行使大法官人事同意權，被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋及呂太郎全數過關，四人今年十月一日上任後，蔡總統提名的大法官將增加至十一人，超過總數三分之二，跨越釋憲門檻。國民黨團質疑「民進黨綠化大法官」，抨擊「大法官全家就是小英一家」 。

川習會前…美擬降懲罰關稅 陸喊解除華為禁令

美國總統川普和中國國家主席習近平確定將在明（29）日上午會面，但美、中雙方在「川習會」召開前都先相互放話；川普提出「談不成，就加稅」的B計畫，中國官員則提出談判的三項先決條件，令各界質疑雙方是否會重啟談判。

中國時報

雙宋離婚 冰晨情變

33歲宋仲基與37歲宋慧喬2016年因合作拍攝韓夯劇《太陽的後裔》而擦出愛火，接著在2017年舉行一場世紀婚禮，同年前往西班牙度蜜月，雙宋姊弟戀配對一時蔚為圈內佳話，沒想到27日驚爆兩人向首爾家庭法庭聲請離婚調解，1年8個月短命婚姻玩完，韓國娛樂圈王子與公主的童話宣告破滅。

初選是朱立倫、韓國瑜 國民黨不會互打

投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫接受本報專訪時，坦言對國民黨局面感到憂心。他說，黨內初選太長，導致黨內互打，近期民調顯示，國民黨的政黨支持度下滑、黨內強棒都輸給蔡英文總統。他認為，「如果今天是朱立倫跟韓國瑜，我相信不會有黨內互打，因為我都把他當作自己隊友。」

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