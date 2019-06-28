蘇揆批判高雄小三通 嚴辦詐欺

2019-06-28

〔記者李欣芳、王榮祥／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恒旭日前出席上和海運公司主辦的「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」，但該公司早已解散，宣稱要首航也未向航港局申請。面對這場小三通騙局，目前中央兩路追查，內政部調查發現承辦這項活動的「中國夢促進會」從未提交財報，將追查該協會的運作情形；另方面，內政部並責成高雄市警局嚴查此案。

蘇揆要高市府 審慎督管一級主管

行政院長蘇貞昌表示，前幾天看到高雄發生小三通首航的「鬧劇」，辦活動的公司已經解散，高雄市政府一級主管竟然出席致詞，合照還貼上網，侵犯中央職權，讓市民誤會，也讓國人觀感不佳，這都非常不當，高雄市政府對其一級主管的言行應有清楚的立場，請高市府查明並審慎督管。

高市府回應指出，正進行內部調查，將儘速完成並對外說明。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，列席院會的高市副市長葉匡時會中提到，這可能是一種詐欺行為，請中央嚴查。內政部回應，已經請高雄市警局嚴加查辦，不排除是疑似詐欺行為，因為這是不存在的公司、不存在的航線。

中國夢促進會承辦 追查運作情形

據悉，內政部查到「中國夢促進會」是在一○三年申請登記，一○四年經核准成立後，卻從未函報內政部會務資料，也未提交任何的財報，內政部已發文要求說明該會的組織與活動內容，並提供財報與更多資料。

高市警方也將調查，為何一個解散的公司可以辦這個活動？航線又是怎麼來的？整個過程到底是怎麼發生的？

據轉述，面對蘇揆要求高市府應督管其一級主管的言行，葉匡時有些不以為然，他語氣激昂地請蘇揆查清楚，為何港務公司要准這家詐欺公司在港務公司屬地辦詐欺活動。

高市府指出，廿五日活動邀請函地點為廿一號碼頭，但當天卻改到碼頭旁的星光公園進行，但主辦方未向公園管理單位工務局提出申請。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法