長照居服員每日反覆負重逾2千公斤 椎間盤突出如針刺火燒

2019-06-27 20:00

［記者蔡淑媛／台中報導］44歲紀先生在養護中心擔任居服員近10年，長期揹負、攙扶臥床病患，每天工作超過10小時、重覆負重總計超過2000公斤，後來出現腰痛、腳麻，如一把針在刺、火在燒，罹患椎間盤突出合併神經根壓迫，是典型的職業傷害，後來開刀、休息半年才改善，現在學習正確負重姿勢，重回工作崗位，避免復發。

台中榮總職醫科醫師朱為民指出，紀先生罹患「職業性椎間盤突出」，他每天搬運病人，幫忙翻身、復健、洗澡，每天重覆負重超過2200公斤，而且負重姿勢錯誤，以「弓背彎腰」方式搬運，過度彎腰，使腰背不正常受力，脊椎從正常的S型變成C型，造成第5腰椎至第1薦椎的椎間盤突出合併神經根壓迫。

紀先生說，近年長照實施較缺人，常加班工作12、13小時，1天要服務6、7名臥床病人，2年前開始下背、腰痛合併左臀及左大腿麻及放射痛，復健治療、吃上5、6顆止痛藥都無效，平常不動也劇痛。

去年8月接受椎間盤切除術，而且要長時間休養，透過職醫科鑑定，確認職業傷害取得工傷給付生活，經職能治療師復健及指導，現在回到職場，使用正確姿勢工作。

台中榮總復健科技術主任陳彥文指出，一般人抱病患移動常犯的錯誤會重心太高、離病患太遠、腰背彎曲，而使脊椎不正常受力，正確姿勢必須身體重心放低、靠近患者，挺直腰背，雙手可抓對方褲襠，利用全身的力量抱起，才會省力、不傷脊椎，如果患者太重，則建議使用輔具，避免受傷。

陳彥文也建議居服員、搬運工或是常要負重的民眾可做「椎間盤復健運動」，自然站立與肩同寬，一手握拳放置下背處，另一手包覆拳頭，身體盡量向後仰，以不痛為原則，重覆10次，早、中、晚各1回，或是每次負重後就做1回。

朱為民指出，如果出現下背痛，休息不會緩解；腰臀、大腿痠痛麻如針刺、火燒，可能已經椎間盤突出、壓迫神經的症狀，應及早就醫；中榮職醫科主任詹毓哲提醒居服員或是照顧的民眾，應學習正確姿勢搬運和抱病人，現在有職醫科的醫院也都能到長照機構宣導長照照服員工作引的骨骼肌肉人因危害，提出預防策略與健康服務。

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