高雄三民區本土登革熱再增2例 疾管署：可能又出現新熱點

2019-06-27 19:36

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄市登革熱疫情持續延燒，衛福部疾管署今日公布當地本土登革熱再增2例，一樣是三民區群聚感染事件，但其中1例發生在距離原本病例集中里別較遠的安吉里，研判可能是疫情發展的新熱點，未來將持續觀察。

疾管署副署長莊人祥表示，新增的2例本土登革熱，分別為居住三民區鼎強里60多歲女性、安吉里50多歲女性，近期均無出國史，平時活動地也以住家為主，但鼎強里個案有至鼎金里金獅湖市場、鼎強里檨仔林埤濕地公園消費及運動的習慣，等於與先前確診病例有相關活動史，安吉里個案則無此活動史。

莊人祥指出，2名個案分別於6月24日及25日出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、食慾不振、口乾舌燥等症狀，就醫通報後，經檢驗均確認感染登革病毒第四型，目前鼎強里個案住院治療中，安吉里個案則將安排收治住院，同住者無疑似症狀。

莊人祥指出，先前安吉里一名有金獅湖市場周邊活動史的男性也確診登革熱，如今再新增個案，考量該里距離原本群聚感染病例集中里別較遠，研判不排除恐已有隱藏性孳生源或其他存在的感染源，可能是疫情發展的新熱點，未來將持續觀察。

今年國內累計27例本土登革熱，均居住高雄市，其中，三民區群聚感染事件已累積26例；另有180例境外移入，近一個月新增個案感染國家以印尼、菲律賓及柬埔寨為多。

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