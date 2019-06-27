高雄本土登革熱今又增2例 研判疫情已向外擴散

2019-06-27 18:31

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市本土登革熱今又增2例累計已27例，新增2病例分別住在三民區鼎強里及安吉里，其中鼎強里病例與昨確診個案同為鼎強里且隔河相對，另安吉里病例與第24例安吉里確診個案居住地距離約50公尺，研判疫情已擴散至安吉里周邊社區。

衛生局表示，今又新增2例本土登革熱確診病例，累計已27例，其中24例位於三民區（鼎金里15例、鼎西里3例、鼎強里及安吉里各2例、鼎力里及鼎盛里各1例）、1例位於前鎮區、1例位於鳳山區、1例位於鼓山區。

衛生局說，新增第26例是三民區鼎強里60多歲女性，過去未確診登革熱，24日出現發燒、肌肉酸痛、頭痛及關節痛症狀至診所就醫，27日因症狀未改善至醫院就醫及通報，登革熱NS1快篩檢驗結果陽性，27日疾病管制署實驗室發布檢驗結果為PCR陽性、確診第4型本土登革熱。

經衛生單位安排住院防蚊隔離，個案近期無出國史，平時活動地以住家為主，每天會至檨仔林埤濕地公園運動2小時、金獅湖市場採買約1小時，與昨日高雄市第25例鼎強里確診個案隔河相對，顯示檨仔林濕地公園及其兩側高度警戒，同住接觸者2人，均無疑似症狀。

另外新確診第2位病例，為三民區安吉里50多歲女性，過去未確診登革熱，25日開始出現發燒、肌肉酸痛及頭痛症狀，當日至醫院就醫及通報，抽血登革熱NS1快篩檢驗結果陰性，6月27日疾病管制署實驗室發布檢驗結果為PCR陽性、確診第4型本土登革熱。

病患平時活動地以住家為主，近半個月因下肢無力，未出門工作及到住家附近堯山市場購物、每隔兩天至醫院針灸復健。22日曾至凱旋醫院探病約1小時及住楠梓區翠屏里友人家中，隔日6月23與友人一同搭遊覽車至台南蘭花工廠、興達港、橋頭糖廠等地旅遊。24日曾到左營區哈囉市場約1～2小時，與23日高雄市本土第24例安吉里確診個案居住地距離約50公尺。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法