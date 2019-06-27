今年第3號颱風「聖帕」生成 可能影響日本

2019-06-27 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕根據日本氣象廳的觀測顯示，原先位於日本南方的熱帶性低氣壓已於今（27）日台灣時間下午5時升格，為今年第3號颱風聖帕，聖帕中心氣壓998百帕，傍晚的中心位置在北緯31.6度，東經133.6度，也就是在日本南方海面上，以時速45公里向東北方移動。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，因為颱風本身移動速度快，對日本沿岸會有影響，但並不大，預期聖帕颱風在明（28）早通過東京附近後，就會開始減弱；天氣風險指出，聖帕颱風的型態還不太好，不過對台灣並無任何影響。

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