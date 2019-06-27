質疑長榮刻意保留運能 全國航空業總工會要求民航局調查

2019-06-27 18:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會6月20日發動罷工，截止目前為止，長榮航空已取消逾800班次，影響旅客逾20萬人次，全國航空業總工會秘書林芸說，有了解到桃空職工罷工後，疑似有部分組員待命卻沒有航班可以飛，懷疑長榮航空有刻意保留運能，企圖擴大罷工影響範圍狀況；因此，今天下午2點到交通部民航局陳情，要求民航局應介入調查，並於未來航權分配時，審慎審查長榮航空營運與應變能力是否足夠，以符合特許立法目的，維護主管機關之公信力。

長榮航空：不實指控

對於刻意保留運能的質疑，長榮航空說，這是不實指控，罷工後若有空服員可執勤，都會盡量派飛，像之前還有增班泰國等，不會刻意保留運能。民航局則說，有關旅客權益方面，宣布罷工後隨即要求長榮航空必須妥善維護旅客權益，民航局也會持續追蹤長榮航空是否落實處理。至於航權分配有嚴謹的法律規範，民航局會依規定處理。

全國航空業總工會說，行政院消費者保護處日前已清楚定調，罷工非屬不可抗力的天災事變，基於長榮航空與旅客間的運送契約，長榮航空自應盡合理賠償義務。另外，依據「民用航空器與航空器運送人運送糾紛調處辦法」規定，民航局應協助調處旅客與航空公司間運送糾紛；全國航空業總工會除了呼籲長榮航空公司，勿再持續拖延、規避及誤導應負契約賠償責任，也請民航局重視廣大旅客的損失，更加積極協助旅客向長榮航空求償。

全國航空業總工會另外質疑，罷工後，長榮航空於人力調度與營運維持上，是否已盡最大努力？有無刻意有所保留，企圖擴大罷工影響範圍，營造旅客與罷工勞工間之對立狀況，要求民航局應主動介入調查。

全國航空業總工會指出，航空業為特許行業，並非企業有意願即可進入市場，仍須經主管機關核准及分配國際航權；依據「國際航權分配及包機審查綱要」第6條規定，民航局初審業者申請營運案時，應評估業者對於國家政策及公共利益配合，及業者對相關獲配容量班次的營運執行情形。

全國航空業總工會說，長榮航空握有特許航權，然而在處理勞資爭議上，反而選擇強硬手段，且在旅客疏運上亦有所保留，濫用獲配航權與容量班次，罔顧消費者旅客權益。

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