長榮航空罷工空服員讓步 不再堅持禁搭便車等3項訴求

2019-06-27 10:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會昨日經過會員討論後，今日針對8項訴求中的3項提出新版方案，桃空職工指出，詳細方案已交予勞動部、交通部，期能儘早與長榮航空公司開啟協商，解決此次爭議。長榮航空表示，待收到確切桃空職工訴求對案後，公司內部就會針對訴求內容進行，今日是否會協商，或後續如何協商，將會看勞動部如何協調。

要求領回三寶未果 長榮航空下午將提告

另外，長榮公司上午10點來到罷工棚要求領回三寶未果，決定下午委由律師赴桃園蘆竹分局協助空服員報案，協助空服員辦理新護照；桃空職工強調，三寶取回作業流程，必須爲本人親臨現場填寫領取申請書，在申請日後的2個工作天後，於通知的時間地點取回三寶，今早已通知自行辦理的空服員於今日下午6點領回。

桃空職工昨日於長榮航運大樓前的罷工現場，透過會員分組討論方式，提出新版訴求，包含原要求東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線皆改過夜航班；現可接受東京、北京航線增加過夜月份，並全面檢討現行包月方案。

原要求透過工會推派獨董或增設勞工董事，開放勞工參與公司治理；現可接受比照機師工會，每月固定勞資會議、每季工會與董總會議、每半年檢討班表及服務流程，提供勞工年度招募計畫等相關必要資訊。

原要求日支費調整至每小時150元，現不堅持調整日支費，同意公司以增加飛安服勤獎金方向，但計算單位及數額待議。

原要求禁搭便車，現可接受以其他促進工會團結方案代替。

桃空職工表示，6月20日發動罷工以來，截至目前為止，已收取超過2300份三寶（護照、台胞證和員工證），一直希望長榮航空公司能儘速出面重啟協商，拉近8大訴求之共識、解決此次爭議，早日恢復國人疏運。

其次，曾於6月22日在勞動部促成和主持下，與資方代表碰面溝通8大訴求，但並未達成具體共識、也未簽署任何會議記錄。另外，工會今已提出調整對案，呼籲長榮航空公司儘速開啟協商。

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