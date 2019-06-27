暑假到了！金車調查 8成青少年當宅男宅女

2019-06-27 17:11

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假即將到來，金車文教基金會今天公布問卷調查結果，8成青少年最常待在家，逾7成最常參與的休閒活動是玩手機。金車總幹事曾清芸鼓勵家長和孩子一起走出室內，不管是親子旅行或戶外活動，均可讓孩子在遊玩中學習。

金車調查發現，79.3％青少年不會煩惱暑假要怎麼過，57.1％不會自己蒐集暑假活動資訊，73.7％最常參與的休閒活動是玩手機；而調查也指80.1％青少年最常待在家，30.9％去百貨公司，24.3％去學校；49.7％國小生喜歡運動、43.2％國中生喜歡聽音樂唱歌、46.3％高中生喜歡睡覺；調查顯示，青少年的年齡越大越不喜歡運動。

此外，調查發現，青少年主要以家族旅遊（52.5％）與學校課輔（48.9％）來度過暑假生活，其中約花費在一萬以下有30.2％、33％表示不知道花費金額，近兩成是沒有任何花費；影響青少年暑假沒有安排休閒活動的原因，則分別是時間不足、沒有興趣及有課業壓力。

曾清芸表示，休閒活動時間占青少年的生活相當大的比例，暑假更是孩子自我學習的黃金時刻，家長可以事先與孩子一起規劃暑假活動，也可多安排親子旅遊或平日較少接觸的戶外活動，鼓勵孩子走出室內，過個充實有意義的暑假，暑假休閒生活的安排，著重在每位青少年是否是抱持積極進取的態度，態度會決定未來的高度。

錦興國小老師林靜婷表示，休閒活動是一種生活態度，國小學童由家長一起陪伴引導，將有助於國高中階段規劃休閒活動的能力，她建議規劃休閒活動時，可以朝休息、放鬆、娛樂及求新等四大方向，讓孩子在放鬆身心的同時，也能擴展智能並提昇經驗。

師大附中陳昱丞同學表示，他沒有太期待暑假到來，因為擔心假期會讓自己變得怠惰，即使放暑假也還是會到學校參加活動，盡量保持規律生活，並在課業與休閒活動間取得平衡。師大附中學生簡伃彣則表示，今年暑假會去打工，以及利用時間陪伴家人，她也會玩手機，但為了不要虛度假期，放假前已列出一張願望清單，設下目標努力完成。

金車調查於6月初針對全國14縣市、36所學校施測，總共回收有效問卷3058份，有效回收率為84.9％，在信心水準95％下，有正負3％以下的抽樣誤差。

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