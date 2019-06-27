「高雄小三通」爭議扯安平－廈門航線 航港局：兩者模式不同

2019-06-27 17:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕上和海運股份有限公司日前在舉辦高雄旗津－溫州洞頭小三通首航典禮，行政院長蘇貞昌出面說是場大騙局，該公司航權今年已註銷、政府沒許可不可能直航；但今有媒體指出，該業者105年就曾舉辦安平－金門－廈門小三通首航儀式，政府根本兩套標準，是否要查處當年安平非法小三通。對此，交通部航港局表示，國內各港口到金門屬國內航線，金門經小三通到廈門是完全合法，這與高雄旗津－福州洞頭直航模式完全不同。

航港局表示，上和海運經航港局於104年12月22日核准，可經營金門料羅港往返台北港、台中港、台南安平港、高雄港的固定航線；台灣港務公司於105年3月31日辦理「上和盛輪安平－金門－廈門小三通航線首航儀式」，業者後續確實有開航安平－金門－廈門小三通航線，1個月有開往返2航次。

不過國內各港口到金門屬於國內航線，到金門後經小三通通道至福建各港口，這種航線經營模式是完全合法；而高雄旗津、溫州洞頭都非屬可互相對開航線港口，兩者不可混為一談。

另外，台灣港務公司表示，上和海運6月25日舉辦小三通首航典禮，地點是在高雄市新光路旁高雄市政府轄管區域舉辦，非屬港務公司經管土地，故依法不需向港務公司申請；至於上和海運如擬規劃經營小三通航線，依法需經交通部航港局許可後，方可營運。

此外，上和海運承租的「延鴻輪」、「永順二號」貨輪，目前停靠高雄港21號碼頭，均有依規定繳交碼頭碇泊費。

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