林智鴻質疑潘恒旭事後請假 以官方身分出席「高雄小三通」

2019-06-26 23:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕幽靈「高雄小三通」風波延燒，民進黨議員林智鴻今質疑高市觀光局長潘恒旭是事後請假，且以官方身分出席，質疑市長韓國瑜拒絕一國兩制是假，和中共暗通款曲是真，更按鈴申告潘恒旭，要揭穿韓國瑜的真面目。

高市觀光局長潘恒旭出席上和海運公司主辦「高雄旗津-溫州洞頭小三通首航典禮」，引發各界抨擊，今才出面道歉，稱當天有請假，經議員林智鴻向人事室查證，潘恒旭當天是事後請假，是否在各界抨擊後才請假，人事室不願證實時間點。

林智鴻表示，許多民眾透過電話與粉專不斷發送訊息，只為確認高雄旗津與中國溫州間的小三通是否為真?經詢問相關局處，皆獲得不清楚、需查證等答覆。

林智鴻質疑只有潘恆旭與國民黨人士知曉的神祕活動與航線，裡面參雜元素是已解散的上和海運公司、涉走私的永順二號、具濃厚統戰色彩的會長駱宏賓、擁抱中共大腿的韓市府。

林智鴻根據當天現場影片，發現在場人士尊稱潘恒旭局長，代表潘恒旭是以市府的官方身分出席，直接打臉潘恒旭所謂的私人行程。

林智鴻更點出影片中在場人士不但提到韓國瑜，要落實市長「貨出去、人進來」政策，更點出有中國中央大力支持，有助兩岸經貿交流合作下，愈來愈繁榮、昌盛，打臉韓國瑜的「謹慎說」，與中國關係啟人疑竇。

林智鴻表示，局處未能掌握詳情，身為韓市長心腹的潘恒旭卻是熟門熟路，凸顯韓國瑜拒絕一國兩制是假，和中共暗通款曲是真，他今到高雄地檢署按鈴告發潘恒旭，涉嫌觸犯台灣地區與大陸地區人民關係條例，要揭穿這場騙局。

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