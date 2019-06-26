高雄小三通騙局 陸委會：將調查有無違法

2019-06-26 20:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市昨天爆出的「小三通騙局」，陸委會今天回應媒體詢問再次表示，經過今日再次詢問航管局，並未收到旗津與溫州洞頭通航的申請。而雖高雄市觀光局長潘恒旭稱出席是個人行為，與市府無關，陸委會則說，為釐清質疑，將協調交通部與農委會等機關調查。

高雄市觀光局長潘恒旭等人昨天出席上和海運主辦的「高雄旗津溫州洞頭小三通首航典禮」，引發輿論譁然，陸委會昨天說明，上和海運公司早已解散，宣稱首航的兩艘船也未向航港局申請航線，直言此事是「政治操作的大騙局」，意圖營造「發大財」假象，強調絕對不允許挑戰中央兩岸事務的權責，若違法將嚴處。

陸委會今天回應媒體詢問說，經過今天再次洽請航港局了解，航港局並未收到有關高雄旗津與中國大陸溫州洞頭小三通及直航申請。

而對於高雄市府有無行政疏失或違法情形等爭議，陸委會說，高市府宣稱首航典禮為私人公司個別行為，與市府無關；而潘局長稱以個人名義參加，並非代表市府，但潘局長是市府團隊重要成員，這些說法是否足以祛除外界質疑，仍需接受檢驗。

陸委會並強調，為釐清相關問題，將協調交通部、農委會等相關機關進行調查，並依兩岸條例及相關規定處理。

陸委會也再次提醒地方政府，兩岸事務屬於中央權責，且均有規範，地方政府應謹慎處理兩岸交流相關事宜，勿違反相關法規，若有需要，陸委會願提供相關協助。

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