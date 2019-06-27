花蓮夏戀嘉年華7/4登場 連8天嗨翻仲夏夜

2019-06-27 13:42

［記者王峻祺／花蓮報導］連辦12年、第18屆的花蓮夏戀嘉年華，將在7月4日登場，一連8天共計超過50組藝人輪番開唱，今年歌后田馥甄也受邀出席，還有亞洲舞王羅志祥打頭陣，接續潘瑋柏、丁噹、畢書盡等人上台，被民眾讚「星光十足！」台鐵另配合活動加開4班自強號列車，協助疏運旅客。

花蓮夏戀嘉年華今年卡司陣容堅強，由藝人JR紀言愷、宅男女神阿喜擔任代言人，截至11日止，每晚7時起都有藝人上台演出，還邀請小巨蛋演唱會等級的多組巨星擔任壓軸，首日另將施放夜間星空秀，花蓮縣政府力邀遊客一起嗨翻、照亮花蓮仲夏夜。

被視為全台暑期最大檔的音樂節活動，往年約吸引萬名遊客訪花追星，今年登台亮相藝人共有田馥甄、羅志祥、潘瑋柏、A-Lin、八三夭、畢書盡、玖壹壹及丁噹等多達50組藝人，為花蓮獻唱。

台鐵配合活動疏運旅客需要，分別加開自強號班次，7月5日、7日花蓮開往樹林5227車次、7月6日樹林開往花蓮5216車次、7月8日樹林往花蓮5210車次；由於嘉年華期間，周邊道路將進行交通管制，遊客也可多利用大眾交通工具，搭乘花蓮火車站至東大門夜市的往返市區公車。

花蓮縣府觀光處長唐玉書說，由於宜蘭、花蓮及台東成立「花木蘭聯盟」，為鼓勵遊客至3縣市遊玩，也攜手推出集章活動，民眾只要前往宜蘭「國際童玩藝術節」、花蓮「夏戀嘉年華」或「紅面鴨Fun暑假」及台東「台灣國際熱氣球嘉年華」等活動，到服務台索取集章卡和蓋章，集滿3地、3個戳章於同一張卡上，就會贈送當地泡湯券。

夏戀嘉年華在前縣長傅崐萁擔任立委時創辦，至今連辦12年、18屆，往年場場出席；縣長徐榛蔚今接受採訪時，被問到傅是否會依往年慣例，現身並全程「坐好坐滿」，陪同徐聽歌？徐則當場滿臉笑意，直說要大家「敬請期待！」會有「大彩蛋（驚喜）。」

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