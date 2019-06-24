2年編寫新住民語文教材 7種語言授課

2019-06-24 14:23

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市教育局今天在北新國小舉辦新住民語文教學公開授課，由6位新住民老師採用新北市編撰通用全國的7種語言新住民語文學習教材授課。新住民語文學習教材總編輯、坪頂國小校長歐亞美表示，拿捏不同語言、文化表達是最辛苦的部分，有些文化用語不一定符合台灣風俗民情，必須透過不斷的對話，才能取得共識。

這次的授課發表，是由每位教學支援人員利用假日參與共同備課會議，完成每一份教案，透過說課、觀課、議課，進行教學交流與對話。

來自越南、參與新住民語文學習教材編輯的阮紅女，一路從國小補校唸到大學，克服語言及文化障礙，在指導校長帶領下，從班級經營、撰寫教案，到實際觀摩授課及運用教材，成為專業的新住民語文教學老師。

另一位來自馬來西亞的吳振南表示，原以為編輯教材是單純的翻譯，沒想到用簡單易懂的故事介紹馬來西亞文化並不簡單，有些對於當地人認為稀鬆平常的禁忌，但是在台灣人眼中卻很新奇，編寫方式比起預期辛苦許多。

新北教育局長張明文也到場頒發感謝狀給59位編撰團隊成員，他說，費時2年囊括7種語言共126冊的新住民語文學習教材，而新北目前培育近400名7語新住民教學支援人員取得合格證書，也推出全國首創的新住民語文學院、資源中心和競賽，大力推廣新住民語言的學習。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法