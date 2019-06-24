X光穿透200年的欺君祕密 台南孔廟匾中匾曝光了...

2019-06-24 13:28

［記者劉婉君／台南報導］高懸台南孔廟大成殿近200年的道光御匾「聖協時中」，近期透過現代化儀器檢測，發現御匾下方還有一面匾，經學者拍攝X光片重組後，這面隱藏在道光御匾下的舊匾「天衡保軸」樣貌，今天再度呈現在世人眼前。

台南孔廟8面清代御匾去年配合孔廟古蹟修復而卸下，在台南市文化資產管理處爭取經費下，由台南市孔廟文化基金會委託學者進行研究，過程中發現道光御匾「聖協時中」下方還有「天衡保軸」4個字。

負責檢測的一貫道天皇學院助理教授林仁政指出，「天衡保軸」的落款是嘉慶年間，福建台澎等處兵備道兼提督學政糜奇瑜敬獻，研判道光御匾是使用嘉慶年間的舊匾匾板製作，兩面匾額的年代相差8年，因提督學政管理孔廟，推測舊匾可能是糜奇瑜送給孔廟的。

檢測團隊以拼接拍攝方式，共拍攝86張X光片將舊匾拼接出來，今天對外公布。

林仁政指出，舊匾原有的舊文字應是以陰刻方式雕刻，後為能再使用舊板供製御匾，匠師先以灰填補文字凹陷處後，再黏貼片狀文字於匾板上。

至於皇帝御匾竟然是用舊匾再製，是否有欺君之嫌？林仁政說，從材料研究的角度來說，舊匾重製在清代並不少見。

文化局長葉澤山說，用舊匾製作皇帝御匾，當時恐怕是要殺頭的，但根據文獻資料，當年的台灣道共有5人，究竟是唯一位台灣道做的匾額，恐怕已經難以確定。

林仁政表示，清領時期皇帝賜匾，多是將御匾文字傳遞到福建或台灣後，由地方官員找尋工匠打造匾額；由於御匾比起一般匾額規格更大，是否因為素材不容易找尋，或為節省成本採用再製方式，有待釐清。此外在清史上，道光皇帝是出了名的節省，是否朝廷有特意指示要求再利用，才會出現這個情況，也有待文史學界蒐集更多資料後，才可望解開這千古奇案。

台南孔廟清代御匾正在鄭成功文物館展出。

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