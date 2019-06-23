長榮明起至28日維持40％運能 交通部盼29日前勞資爭議落幕

2019-06-23 12:05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮空服員罷工今進入第4天，勞資雙方仍僵持不下。交通部次長王國材表示，今天有長榮共有180架次，取消有113架次，維持37%運能，長榮航空也說明，明起到28日可大概維持40％的運能，剩下60％交通部會透過疏運計畫維持，今天在機場旅客都已做妥善安排，包括簽轉、改期等；他也說，長榮已宣布29日前不接受訂位，交通部希望勞資爭議能在此之前落幕。

交通部長林佳龍今天主持第5次應變中心會議，會議當場呼籲長榮航空多點耐心、盡快與勞方解決爭議點，讓勞資爭議盡快落幕、機場秩序恢復正常。

王國材說，長榮第一天罷工宣布的是隔天航班異動，但從昨天開始，就直接宣布未來一週的取消航班，導致大概500名旅客跑到桃園機場，目前都已協助簽轉及改期。

王國材也提到，現場長榮地勤人員都非常辛苦，很多都是休假被找回來，幾乎長榮航空百分之百的地勤都在協助後續疏運。

王國材說，今天旅行公會47團、1019名旅客受到延誤，旅行社也透過簽轉、轉團方式協助處理，雖團客和散客都有受到影響，但預先處理已將衝擊降到最低。王國材說，目前每天都有旅客因為罷工造成行程延誤，雖然都有獲得處理，仍產生很大不便，他再次呼籲勞資雙方重回談判桌，讓爭議早點落幕。

王國材說，他了解罷工是為了讓資方損失，工會在談判上可以有籌碼跟資方談，即便有罷工預告期資方也會流血、損失，但旅客衝擊可以降低；目前國外7到10天的罷工預告期都有，交通部也認為在國際航線、或難取代的交通運具都可以考慮。

王國材說，勞動部有在努力找勞資雙方重啟協商，長榮已宣布29日前不接受訂位，交通部希望能在這之前，讓勞資爭議落幕。

王國材也呼籲長榮勞資雙方都是一家人，不要互相告來告去，應就勞資爭議問題點來做討論，禁搭便車是一個癥結點，只要能突破，8項訴求都可以處理。勞動部對此也有提出一些方案希望破解雙方僵局。

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