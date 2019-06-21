航空罷工旅客待宰 學者：勞動部立場不變 預告期喊再多次都沒用

2019-06-21 22:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣航空業近3年發生3次罷工事件，都是由外部職業工會主導，有逾10萬人次旅客行程受罷工影響。開南大學空運管理系副教授盧衍良表示，公司內部的事務由外部人員來主導不具代表性，若要立法上規範，勞動部的態度是關鍵，但目前勞動部的作為可說是行政不中立也有違職守。

盧衍良表示，航空業這3次罷工，累積影響人次破10萬人次，這些受影響旅客都不是人嗎？但罷工預告期這2、3年來已經呼籲了無數次，但如果勞動部立場不願改變，不論外界怎麼呼籲都沒用。而且今天會演變到這個情況，勞動部的不作為是最大的問題，像是日支費在勞基法、施行細則都有相關規範，不屬於薪資的一部分，為何歷次協商勞動部、地方勞動局皆未提出，仍將該項目列為調解訴求。

長榮大學航運管理學系教授黃泰林表示，台灣是海島型國家，對外交通就是要靠航空跟海運，航空如果一斷，靠海運也無法補足運能需求，這跟許多歐美國家情況不同；因此，他非常確定航空業一定要有罷工預告期，建議可參照美國。

基於鐵路、航空的特殊性，美國立有「鐵路勞動法」，專責規範鐵路與航空勞資糾紛處理，鐵路、航空業勞資糾紛必須透過調解、仲裁等方式解決，若爭議無法解決，所有方法用罄後確定無解後，才可就重大糾紛進行罷工，否則法院得以介入禁止罷工。

黃泰林表示，台灣也需要有類似的專法來規範運輸業，當中一定要有罷工預告期，因為運輸業跟其他產業不同，所販售的東西無法當作存貨，其他行業突襲罷工就算了，老闆還可以將物品保存起來；航空罷工當天座位取消就真的沒了，無法保存下來。另外，台灣航空替代性較鐵公路更低，突襲式罷工可能讓原本要奔喪或有其他重要事情民眾，當下根本找不到其他方式前往。

至於專法中是否要限制非企業內工會不得發動罷工，黃泰林表示，這部分並無特殊意見，只要專法內容定清楚，由企業工會或職業工會發動罷工差別並不大。

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