大安濱海旅客服務中心游泳池 22日開放！

2019-06-21 21:52

〔記者歐素美／台中報導〕夏天就是要玩水，台中市觀旅局今天宣布，大安濱海旅客服務中心游泳池將於明天（6月22日）至9月1日免費開放，開放時間為每天上午8時至下午5時，周一公休，另深受小朋友喜愛的水柱噴水池，則限定周末開啟，歡迎親子同樂。

觀光旅遊局長林筱淇表示，大安濱海旅客服務中心游泳池及噴水池，每年暑假免費開放，呼籲泳客記得穿戴泳帽、泳裝下水，小游泳池水深約80公分，大游泳池平日水深約150公分，假日如小游泳池擁擠，將視情況降低大游泳池水深。

旅客服務中心1樓也提供免費飲水機、吹風機、停車場、淋浴間及廁所等服務，方便民眾沖洗，也有投幣式置物櫃；2樓室外瞭望台可欣賞海天一色風景及海邊浪漫夕陽，展覽室內呈現大安地方特色的文化歷史及風箏衝浪運動，提供民眾了解大安海洋之美。

林筱淇表示，旅客服務中心前方海堤牆面為新落成的彩繪藝術打卡熱點，呈現大安斯氏沙蟹、水鳥等豐富的自然生態特色，目前正在申請環境教育設施場所認證，將提供多元的環境教育課程服務，讓民眾可以感受大安生態及人文風采。

因大安潮差大，漲潮時水很快漫過沙灘，可能造成危險，台中市風景區管理所提醒民眾注意潮汐和聽從救生員指示，並避開危險水域，沙灘玩沙後，可先至沙灘旁水龍頭區域或游泳池旁沖洗處，將海沙沖乾淨，再進入旅客服務中心的淋浴間梳洗，以免造成淋浴間排水孔阻塞。

此外，大安濱海樂園沙灘，目前沙雕師正進行2019大安沙雕音樂季的沙雕創作，建議遊客遠觀，切勿進入沙雕區影響沙雕製作。

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