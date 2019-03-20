龍潭高中游泳池終於找到廠商 估7月對外營業

2019-03-20 21:21

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市政府在2014年耗資6400多萬元在龍潭高中新建區內首座公立游泳池，不料卻因施工期間變更設計等問題延宕至2016年完工，完工後又傳整體動線不佳，業者認為無利可圖，導致流標4次，經市府、地方民代奔走，今年初終於找到委外廠商，預計7月正式對外營業。

龍潭高中室內溫水游泳池工程獲教育部補助4500萬元，當時縣府補助1924萬元補助款，規劃7條25公尺水道，包括1條無障礙入水池水道，另有1座兒童池、SPA池，泳池設計成可收集雨水、泳池溢流水再利用的系統，環保又能省水省錢，採OT模式委外經營。

市議員劉熒隆指出，泳池工程於2014年2月動工，原訂當年底可完工、隔年中旬移轉給民間廠商營運，不料施工期間一波三折，除了碰上東龍路執行路平專案，依法限制1年內禁挖，讓泳池的水、電管線無法如期接通，加上水塔、消防設備及化糞池等設計多次變更，導致工程一再延宕，2016年完工後，直到前年底才驗收完畢。

市議員徐玉樹說，泳池完工後共流標4次，主因是校方立場與廠商牴觸，據校內教職員透露，校方希望得標廠商提供5000萬投資金裝潢、增建停車場，對外營業時間不含學生上課時間，每年還須支付80萬元的土地租金、權利金，且不得販售食物、泳具等，諸多條件讓廠商望而卻步，才會落得乏人問津下場。

校方原本做好最壞打算，就是由校方自行接手營運，但囿於經費不足，恐影響開放時間，幸好經市府、民代協調，校方也願降低營運門檻，讓鄉親能及早使用，去年12月重新上網招標，終在1月塵埃落定，找到願接手的合格廠商。

業者承諾依土地市價支付租金給校方，投資250萬元改善、增設泳池設備，雇請專業救生員及教練經營，減少學校財政負擔，逢學生上課時間則以水道區隔，讓一般市民也能使用，預計7月可對外開放。

校方說，泳池的開放時間、票價收費等細節問題，須待簽約完後討論，屆時會另擇時間公告。

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