苑裡游泳池頻流標 暑期恐無法開放

2019-05-25 18:19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕暑期到了，不少民眾都會到游泳池痛快戲水消暑。不過，苗栗縣苑裡鎮立游泳池自3月份至今，招標不順，已經流標4次，讓人擔憂今年暑期苑裡鎮立游泳池是否能順利營運。

苑裡鎮公所坦言，目前負責營運的廠商約期僅到6月15日，鎮公所也擔憂一直無法標出，將嚴重影響鄉親戲水權益。苑裡鎮長劉秋東也呼籲，苑裡鎮立游泳池設備齊全，有標準的室內溫水游泳池、戶外池、兒童戲水池、SPA等設施，希望廠商能踴躍投標。

苑裡鎮公所分析，招標不順以及現有廠商無意願繼續承租，鎮公所向廠商詢問後，主因是廠商認為營運成本太高，例如每年廠商需繳地價稅等稅金超過20萬，加上苑裡鎮立游泳池需有3名救生員，廠商考量聘僱人事成本太高。

另外，也有廠商提及游泳池底似乎出現漏水狀況，苑裡鎮公所表示，將會進行體檢，修繕硬體設施。

劉秋東表示，游泳池是較安全的戲水場所，他也擔心若鎮立游泳池無法標出，是否有民眾跑到危險海域戲水。另外可能影響不少學校游泳教學。

至於若苑裡鎮立游泳池標案最後仍無人問津，苑裡鎮公所有何對策。鎮公所表示，目前正開會研議未來朝公所自營方式辦理，以應付泳池無人投標、營運困境。

苑裡鎮立游泳池前年也曾5次流標，不只民眾連代表會也砲聲隆隆，所幸最後標出，讓鎮公所鬆了一口氣，但也凸顯游泳池委外營運遭到困境屢次遇到相同狀況。

有民眾認為，希望游泳池營運案能順標出，不過游泳人口數不足，收入不敷成本導致業者負擔重，似乎是不少地方公立游泳池困境，這是鎮公所未來需要思考的方向。

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