龍井游泳池無預警關門 民眾怒批：市長換人公務也停擺

2019-05-02 19:40

〔記者陳建志／台中報導〕龍井區立游泳池5月1日突然無預警關門，並貼出公告，民眾抱怨小孩、長輩無處游泳運動，批評換人執政無法接軌，市議員陳世凱批評，之前就已提醒運動局原有的代管單位因人力問題無法代管，要求運動局提早因應，沒想到運動局遲未處理，造成游泳池關門，實在很離譜，要求在最短的時間開放民眾使用。

龍井區立游泳池，過去都由龍井游泳協會代管，管理契約並在今年1月到期，往年協會都會在前一年10月時收到市府代管簽約公文，但直到今年1月到期都沒收到，協會在4月11日再度發文給運動局詢問代管事宜，但到4月底運動局仍然不聞不問，無奈只好貼出公告從5月1日起關閉游泳池。

5月1日不少民眾要到游泳池游泳時，才發現游泳池關門，還貼出告示，民眾質疑市長換人，連公務也停擺，造成龍井民眾連游泳運動都被迫中斷。

市議員陳世凱批評，之前就已提醒運動局，游泳協會因人力、經費關係無法繼續代管，要求運動局提早因應，當時運動局信誓旦旦表示沒問題，沒想到完全沒人處理，造成游泳池關門，質疑市府螺絲鬆了，實在太離譜，要求最短的時間完成代管契約，開放給民眾使用。

市府運動局主秘吳國珉今天表示，因原有的管理人員離職，加上救生員難找，才造成游泳池關門，坦承4月12日確實有收到龍井游泳協會發文，但因承辦人剛交接疏失未及時處理，將會檢討改進，並說明天將派人與協會詳談，希望由他們繼續代管，會儘快完成代管簽約，早日重新開放給民眾使用。

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