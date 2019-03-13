誇張！彰化游泳比賽場地超髒 選手一邊游一邊閃樹葉、紙屑

2019-03-13 18:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕有夠誇張！由彰化縣政府舉辦的107學年度教育盃游泳錦標賽，唯一比賽場地在八卦山上的縣立體育場健興游泳池，不料，場地水池髒兮兮，水底卡髒物、水面飄浮樹葉和紙屑還有小蟲，選手下水競賽邊游還得偏離水道閃避「垃圾」，就怕換氣稍不慎就吃進髒東西，家長和民代都覺得堂堂一個縣級競賽，場地竟然如此簡陋克難。

縣議員李寶銀說，從水面看到游泳池底，游池覆蓋骯髒的混濁物，水看起來就是髒，遮陽隔熱簾故障，選手比賽仰式競賽少了遮陽會曬傷，連讓選手沖洗身體的淋浴間也沒有熱水，天冷，選手洗冷水不舒服，只好回家沖澡。

也有家長抱怨說，小朋友比賽時游到一半要閃飄浮在水面的紙屑和樹葉，感覺像在野溪競賽，場地差，影響選手成績。更有家長直言，嘉義比賽場地都比彰化先進，縣府應檢討改進。

不少小選手也覺得比賽場地髒兮兮，跳下水瞬間覺得進入「黃河」游泳，游到一半要刻意偏離水道躲樹葉和紙屑。

對此，縣府教育處體育設施科表示，在今年1月4日前健與游泳池委由建國科大管理維護，契約要求3月31日前要復原場地，值此復原期場地清潔要由建國科大負責，最近幾天下雨，游泳難免會變髒，賽前已加強清潔，水質檢測也合格，選手抱怨沒有熱水可淋浴，由於游泳池1985年興建至今，興建時沒有鍋爐加熱設備，只能提供冷水。

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