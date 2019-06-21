長榮空服員罷工》雙贏有解？她提美國研究實證

2019-06-21 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空勞資協商昨（20）破局，台灣大學社會學系副教授范雲今（21）天發文引述美國學者研究，指出最後能在產業中獲利生存的航空公司，反而是「有強大工會、勞資關係良好」，建議長榮「承擔決策責任，改善勞資關係，才是雙贏解方」。

范雲寫文說明，許多研究證實，由於機艙環境、跨時區高密度勞動壓力等影響，空服員比一般人更容易罹患癌症、睡眠失序、憂鬱症，即便是工會文化較弱的美國，空服員工會早早成立，組織率、員工參與比例也較高。

范雲引用美國學者Thomas Kochan的研究，表示多數航空公司獲利不足時，往往壓低薪資、降人事成本、壓制工會，但最後能在全球競爭環境中，持續獲利的航空公司，「反而是那些工會強大，勞資關係維持順暢、良好的航空公司。」

范雲說，待過職場的人都知道，要加入一個挑戰管理層的工會需要很大的勇氣，員工要累積多少不滿與冒險「提頭」抗爭的志氣，罷工投票才能獲9成支持票？她強調，航空業的服務品質需要一線員工和管理層的誠心合作，透過定期勞資會議、勞資協商解決問題，才能提高服務生產力，也是公司最終獲利力的良方。

范雲向長榮喊話，「民主沒有回頭路，新世代勞動者的權利意識也是」，期許長榮領導層能開創民營企業更為民主平等的夥伴關係新時代。

范雲也在文中解釋，這次勞資協商觸礁的「禁搭便車」是合法「團結權」條款。據團體協約法第13條，雇主和工會簽訂團體協約後，若沒正當理由，不能對「非工會者」進行勞動條件調整。而長榮以「差別待遇會影響飛安」為由拒絕，若這邏輯成立，范雲反問，那9成台籍空服員加入的工會受到重挫，「不是更影響飛安嗎？」

至於「日支費」爭議，很多人認為那是差旅費，不是薪資，夠用就好。但范雲說，長榮空服員底薪約3萬元，和華航比起來每個月平均少領1萬，其中的所得差異，很大一部分要看日支費。長榮資方宣稱，若把年終獎金加入，兩家員工所得就相同，但長榮先前曾發函「恐嚇」員工，若因罷工沒利潤就不發年終，「如果是你，你希望是每個月固定的實質收入改善，還是要依賴這高度不確定的年終獎金呢？」

范雲也提到「飛安服勤獎金」，無論是原先的150元，還是勞動部建議的200元，都是以「趟」計算，不是以「時薪」為單位增加津貼，差距非常大。范雲認為，這好比勞方要5毛，談了幾個月後，資方自始至終只願意承諾給0.1毛，「你會覺得對方『很有誠意』嗎？」

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