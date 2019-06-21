參加畢業典禮？台灣黑熊逛進台東霧鹿國小

2019-06-21 16:35

［記者王秀亭／台東報導］台灣黑熊今天凌晨1時許逛進台東南橫山區的霧鹿國小！剛好在戶外的霧鹿國小李姓替代役男赫見「一團黑黑」的從圍籬中緩緩竄出，驚嚇之餘，定睛一看「有熊」，趕緊拿起相機拍下照片，最後台灣黑熊在附近走走停停近10分鐘，最後消失在樹叢中，黑熊出沒部落消息今天傳出後，部落居民議論紛紛，直說台灣黑熊第一次這麼靠近部落。

李姓替代役男表示，當時只見黑熊從樹叢探出頭，隨後走走停停，頭也沒回地往山谷方向走去，過程中不敢出聲，只是靜靜地觀察著黑熊，自己一開始以為天色昏暗，眼睛昏花，確認是黑熊後，空氣瞬間凝結，心跳加速，最後心情穩定後，拿起手機拍下「臺灣黑熊逛大街」這難得一見的影像。

台灣黑熊出沒霧鹿部落消息傳開後，霧鹿村民議論紛紛，今天剛好是霧鹿國小畢業典禮，還有村民笑說，黑熊應該是來參加畢業典禮的。

村長古振英說，第一次有黑熊這麼靠近部落，已透過辦公室內裝置的「喇叭播音系統」廣播，讓所有居民獲悉此一訊息，並注意自身安全，青年們也計畫組成巡守隊，這幾天會巡邏部落周邊。

霧鹿派出所所長洪昌耀接獲報案，於清晨會同林務局人員至現地察看，林務局人員表示，黑熊可能是下山覓食，只要不受激怒或是驚嚇，應該不會主動攻擊，若上山真碰到熊，千萬別爬樹，倒是可以學學變身「忍者龜」，或是採S型的跑法快步跑離，如果大S型跑法還能幸運加上下坡地形，才是逃生上策。

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