2.6公里馬路逾50補丁 苗栗140縣道惹民怨

2019-06-21 10:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣140縣道苑裡鎮苑南陸橋至前方一間海鮮餐廳約2.6公里路程，馬路上不時出現坑洞，有民眾統計，補丁已經超過50個，抱怨140縣道有龐大車流量，是當地主要幹道，但是馬路狀況奇慘無比，甚至有坑洞補完又破，懷疑路基是否流失，呼籲主管機關改善。

苗栗縣政府工務處養護科指出，之前由於鋒面大雨，加上140縣道車流量大，不少大車行駛經過，導致馬路出現破損情形，經查並無路基流失問題。

苗栗縣政府工務處養護科強調，目前已經爭取到6千多萬元經費，要改善140縣道苑南陸橋至火炎山隧道一帶路面，屆時將會刨除重鋪，徹底改善140縣道路面不平整狀況，等待公路總局7月份審議通過，苗栗縣政府即可進行發包作業。

民眾無奈打趣說，行經140縣道苑裡鎮路段好似參與越野賽，尤其是機車騎士，可以感受到地面強烈震動的回饋感，讓人屁股發麻，而路面卻一直無法改善，只是壞一處補一個，更發現2.6公里、車程5分鐘路段超過50處補丁，實在恐怖。

140縣道，西起苗栗縣苑裡鎮、東迄台中市和平區，全長近35公里，串聯縣內南部的苑裡、三義、卓蘭三鄉鎮，為苗栗縣南部重要橫貫交通要道。

民眾指出，140縣道有苗栗縣南橫公路之稱，而苑裡鎮路段更是不少民眾上下班必經之路，更是通往福爾摩沙高速公路苑裡交流道的通道，可見車流量之大，除了一般民眾汽機車，還有砂石車、貨櫃車等大型車輛行駛。

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