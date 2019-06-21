韓國瑜再開直播搭機車視察路平路檢 網友評價兩極

2019-06-21 09:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕民調下滑的高雄市長韓國瑜，昨晚再開直播，搭庶民機車驗收路平專案，途中遇新興分局路檢，韓特別下車視察，站在路旁被韓粉認出喊「總統好」、送扇，韓「被動」揮手怕影響交通，局長李永癸聞訊趕來，因下月酒駕新制上路，韓市長透過直播呼籲不可酒駕。

不過，從直播影片可見韓市長經過的道路，多處有放置三角錐施工中，似乎騎到路不很平的路段上，應是臨時起意直播，非刻意安排路平影像，並自覺有些地方還要修補，途中還遇到警方路檢，韓市長下車慰問員警，順便視察警方取締酒駕。

新興分局長戴台捷上前向韓市長說明取締酒駕勤務，剛剛攔下2名民眾，因未達到酒駕標準，予以勸導後離開，警察局長李永癸聞訊，也趕來忙韓市長站路旁，有韓粉認出韓國瑜，大喊「總統好」，韓回應對方「在高雄不談總統大選」，也有熱情韓粉送扇。

昨晚8點20分的直播，約有1萬多人觀賞，正、負評都有，有網友留言讚親民、用心、凍蒜，也有人批做秀、該做不做，網友留言「不要再假了，先把四年市政做好和市民認同再去選總統，落跑市長」，也有網友留言「非韓不投」。

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