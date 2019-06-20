台中史上最久、最廣交管 韓國瑜造勢引爆民怨

2019-06-20 20:28

〔記者許國楨、唐在馨／台中報導〕高雄市長韓國瑜參選總統的造勢活動22日在台中登場，將出現台中最熱鬧的商圈，在假日出現最長時間及最大範圍的政治活動交管，有家長投訴:我要看「玩具總動員」，不要看「韓粉總動員」。

也有議員表示，如果那天出現交通癱瘓，市區大亂的情況，核准交管範圍及時間的中市府要負最大責任。

對此，台中市警方強調視當天狀況採漸進式逐步彈性擴大管制，管制時間也從原本14小時變為10小時，

市警局說:當日活動將採對影響民眾最小的疏導管制方式，並針對周邊路口製作交通改道及遊覽車行駛路線指引卡，由員警當日發送用路人相關改道資訊，另已協調中市公共運輸處通知行經管制區域內各路線公車業者配合改道行駛。

但民眾仍不免質疑：為什麼會在假日的熱鬧百貨商圈，核淮這幾年管制範圍及時間最大也最長的造勢場子？到底是造勢？還是擾民？

有家長就反應，當天早就訂好票要去該商圈看電影「玩具總動員」，但可以預見交通一定大打結，現在不知道票要不要退？

也有議員表示，過去台中市不是沒有辦大型造勢活動，但如果預期人會多，都會到較大的場地去，而且也很少看到從中午就開始交管一直到晚上的情況，主辦方是不是怕韓流退燒，故意想藉此營造交通大亂，韓流又起的假象？而市府為什麼會允許這種明知會造成交通混亂的的交管方式？

屆時會造勢成功？還是反激起民怨？恐怕就要主辦人自己承擔了。

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