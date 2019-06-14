韓國瑜明天雲林造勢 封路4天、交管7條路惹民怨

2019-06-14 17:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕高雄市長韓國瑜15日將於斗六市人文公園舉辦「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」造勢活動，為整理場地，主辦單位申請消防局旁的公明路路權，封路長達4天，活動當天周邊7道條路進行交管，縣議會民進黨團及時代力量議員廖郁賢今天在議會反映民意，抗議封路已造成交通不便，甚至影響附近雲林國中及雲科大學生上課。

民進黨議會黨團召集人黃淑玲、議員江文登、廖萬及時代力量議員廖郁賢今天在議會表示，配合韓國瑜斗六造勢，警方規劃大學路等周邊7條道路全部管制，管制時間自上午8點至晚上10點，請用路人提前改道，其中人文公園旁的公明路，封路更長達4天，消防局就在公明路旁、附近還有雲科大、雲林國中、台大雲林分院都在附近，嚴重影響學生及看病民眾行的便利。

江文登表示，公明路從12日晚上8點封路至16日下午5點，其實封路將近5天，韓市長到雲林辦活動，他表示歡迎及尊重，但不要造成斗六市民交通不便，公明路每天有多少人出入，一次封路長達4天以上，網路上罵聲連連，太扯了。

廖郁賢也表示，政府要考慮到雲科大學生及民眾交通的需求，不能只照顧特定人。

警方表示，主辦單位依法申請路權，警方也依規定核准，公明路封路約500公尺，針對民眾反映進出台大醫院、雲林國中及雲林科技大學交通受影響，附近有替代道路，雲林國中、文化中心路段也沒有管制，沒有影響文化中心、雲林國中進、出。

縣長張麗善則表示，韓國瑜雲林造勢有多少人到場，沒有人知道，主辦單位申請集會遊行，主管機關一定要協助辦理，避免發生意外事件。

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