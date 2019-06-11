地方派系挺韓「週週造勢」 他質疑：動輒千萬如何回收？

2019-06-11 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前已登記參選總統初選，在本月接連參加2場造勢活動後，接下來更採取「週週造勢」模式，本週六（15日）將前往雲林造勢，但韓國瑜對外皆表示他是「被動參加」，因此不清楚經費來源。對此，名嘴黃創夏質疑，一場造勢動輒千萬元，這些挺韓的地方派系未來會如何回收造勢費用，令人擔心！

臉書粉專「韓國瑜高雄市長」日前整理出全台挺韓造勢活動的時程，6月1日台北挺韓大會、6月8日花蓮挺韓大會、6月15日雲林挺韓大會、6月22日台中挺韓大會、6月29日屏東挺韓大會，7月初則回到高雄大本營。

對於台北市凱道與花蓮東大門夜市這兩場造勢經費從何而來，韓國瑜始終強調自己只是「被動受邀參加」，不清楚經費一事。對此，黃創夏在臉書表示，一場造勢大會動輒以千萬元起跳，「有沒有用到妙天、傅崐萁、還有地方派系的錢？大家心知肚明！」他質疑，「地方派系是吃素的？當然不是！他們花的錢以後要如何回收？更令人擔心！」

事後他又發文指出，地方派系每週花費千萬元起跳的挺韓大造勢，真的只是「欣賞韓國瑜」？他認為，票投韓國瑜，就是票投妙天、傅崐萁和排隊簇擁的地方派系，更可怕的是，就是把票投了鴻海董事長郭台銘口中「想要向國台辦邀功的媒體集團」！

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