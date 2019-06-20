14帆船澎湖繞島 極歐隊拔頭籌

2019-06-20 20:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海峽盃帆船賽澎湖週繞島賽，今日在馬公亞果遊艇港鳴笛啟航，14艘重帆船群聚在汽笛齊鳴下正式出發，展開一天澎湖南海繞島賽程，最後由極歐隊拔得頭籌，同步在國立澎湖科技大學舉辦國際帆船論壇。

第七屆海峽盃帆船賽昨日參賽隊伍陸續抵達澎湖，今日一早由亞果遊艇港出發。啟航儀式在中華臺北奧林匹克委員會主席林鴻道、中華民國帆船協會理事長陳雙全、觀光局主任秘書林坤源及澎湖縣帆船協會理事長許國政、澎管處長許宗民、澎湖科技大學校長翁進坪等貴賓齊鳴汽笛後展開，陸續駛離亞果碼頭，場面盛大熱烈。

今日參與繞島賽的船隊有猛子、金壯號、中帆御龍號、中國杯6號、極鷗、追夢、富潤成照明號、金牌櫥櫃號、彤然號、八八八、希拉、海堡、駝峰1號、澎湖科技大學1號，其中中國帆船10艘、台灣船隊3艘、澎湖科技大學1艘。預計在繞行南海虎井、桶盤後，於下午返航；一天的繞島競賽 ，前三名分別是 極歐隊 、漢唐隊和金牌櫥櫃隊 。

除了帆船繞島賽事，中華民國帆船協會並在澎湖科技大學舉辦一場國際論壇 ，分別由國立高雄科技大學海洋休閒管理系高興一副教授發表高雄市海洋休閒運動

產業連結現況與未來發展，澎湖縣鎮海國中校長吳憶如與師生分享澎湖縣國中師生參與重型帆船長航經驗 ，及中華奧會教育委員會主任委員彭臺臨發表藍色經濟與帆船遊艇產業 。

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