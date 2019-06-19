空拍機再建功 澎湖查獲盜採馬糞海膽

2019-06-19 19:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬糞海膽尚未開放採捕，就傳出多起盜採馬糞海膽，澎湖縣環保案件查察小組運用最新科技無人機輔助辦案，當場在白沙赤崁北面海域破獲盜採馬糞海膽，嫌疑人還自以為神不知鬼不覺，直至空拍機接近拍攝蒐證，還一度企圖滅證。

今年馬糞海膽開放期為7月1日起至8月31日止，雖然農漁局網站一度傳出2烏龍版本並陳，但在法律上一切從新，無損環保案件查察小組執法依據，17日下午在赤崁北面海域查獲盜採馬糞海膽案件，在海洋保育志工陳盡川開船協助下，警察局出動空拍機空中蒐證，讓嫌疑人無法拋下海膽滅證逃逸，全案已移送地檢署偵辦。

農漁局指出，今年查緝重點分為岸際潮間帶及海上乘船雙向監控，潮間帶部分針對所有登岸漁民，檢視所採捕的漁獲物。海上則搭配空拍機，藉由空拍機遠距監控能力，搜索範圍遍布小白沙嶼、員貝、鳥嶼、雞善嶼、赤崁，海上船隻作業形態皆能明確掌握，甚至能飛至浮潛民眾上方，近距離確認是否有盜採行為。

雖然澎湖環保查察小組四處出擊，並繳出亮麗成績單，但澎湖轄管海域幅員過大，只是冰山一角，每年海膽開放日就是大屠殺日，許多海膽早已先採集藏在海中，等待開放日就一次取出，無怪乎海膽愈來愈少，現行的海膽禁捕時間及方式，有必要重新檢討，否則海膽終有一天會全面滅絕。

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