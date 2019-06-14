幸運！澎湖東吉海域2失蹤潛客 晚間西吉無人島平安尋獲

2019-06-14 23:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島海域今日傳出2名潛水客失蹤，澎湖海巡隊接獲通報後，立即派遣線上巡防艇PP-10066艇及PP-10061艇趕往現場馳援，空偵隊也由台中派機起飛，展開海空聯合大搜索，晚間在西吉無人島平安尋獲2人。

海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊調查指出，今日中午12時40分接獲第十三巡防區通報，有2名潛水客在東吉附近海域失聯未歸，請求派艇前往搜救，該隊接獲通報，緊急派出艦艇前往搜尋，下午1時40分抵達東吉海域開始水面搜索，空偵機則在下午1時40分從台中起飛前往東吉海域搜尋。

根據了解，2名失聯人員係於今日上午8時10分包船搭乘「桶盤168號」，全船13名潛水客，由馬公漁港出港前往東吉海域潛水，10點於東吉離岸約500公尺下水，分成2人一組活動，該船長表示全員上岸後未發現該2名潛水客，2人剛好是分在同一組潛水，逐向東吉安檢所報案，失聯潛水客分別是66年次陳姓男子以及67年次黃姓女子，晚間傳出西吉無人島傳出燈光，東吉村長高宏志帶領村民搭乘船筏，趕往西吉救援。

海洋國家公園管理處表示，潛水活動有向海管處合法申請，同時為非營利事業，由潛水客自行包船前往，但當地海流複雜，不同深度海域流向各有不同，加上今日天候狀況不佳，海管處所屬船隻出動救援，卻因海象惡劣折返。晚間傳出好消息！西吉無人島傳出燈光，經東吉村民跨海救援，平安尋獲2人並送回東吉安檢所，等待澎湖海巡隊接駁載回馬公。

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