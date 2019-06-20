台南半夜出現「導彈」龐然大物？ 答案揭曉！

2019-06-20 16:45

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市區今天凌晨出現5部載運巨大圓柱的大卡車先後陸續經過，龐然大物駛經街道格外明顯，引起路人議論，有人聯想是「洲際彈道飛彈」，也有人認為是離岸風電的基座，或是科技公司的特殊氣體，經本報追查，原來該巨大圓柱為是一種儲存液態氮氣體的槽桶設備。

根據本報的報導，該超級大圓柱，目測直徑約3、4公尺，長度15公尺左右，由大拖板車載運前進，行經中華西路由南向北行進，前前後後共有5部大卡載運經過。

有民眾推測，大卡車可能載運科技公司的特殊氣體，利用深夜車流離峰時段以便順利載運，不致影響交通安全。

南市府一名環工出身的總工程司表示，從照片可以看到該設備後面有一些小的管線，可以判定是儲存液態氣體的槽桶設備，不是離岸風電的基座，也不是什麼導彈，包括儲存液態二氧化碳、液態氮、液態氧也都有可能，一些科技廠商在製程上都有可能用到，南科就用很多，主要是供給超純度氣體，因為用量大，直接用液體儲存槽儲存，這樣比較方便。

由於有民眾拍到外觀寫有「氮氣」的字樣，且有不慎明顯的公司名稱，該名總工程司說，這應是某氣體公司的槽桶設備，該公司在南科有設廠，是高科技廠的支援廠商。

南市環保局一名技正也表示，一般大量的液態氣體會以槽車運送，不可能像圖中方式運送，那是一種裝設液態氣體的設備，廠商只是在運送設備，裡面是空的。

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