花材結合裝置藝術 傻大姊開啟乾燥花市場打響名號

2019-07-11 14:56

〔記者林佳儒／台北報導〕「乾燥花」因為能長久保存，成為許多人買鮮花之外的選擇，而在1990年代，乾燥花在台灣還不盛行，當時在花店上班的陳以瑜，看準乾燥花市場的潛能，於是一頭栽進了花草世界，首先將花材融入裝置藝術當中，讓乾燥花不再侷限於插花而已。

當初，因為捨不得花賣不出去而被丟掉，陳以瑜將殘花落葉收集起來，原本對乾燥花加工一竅不通，她開始勤跑圖書館研究書籍，在42歲時開了乾燥花店，研發出獨特的「漸層式」染色技巧，在當時卻一度不被看好，還被顧客摔在地上嫌棄：「妳染什麼什麼狗屎色！」陳以瑜卻不因此放棄，深信這會是未來的主流。

就是這樣不認輸的態度，陳以瑜在乾燥花不盛行的年代，依然開創自己的一條路，她開始將乾燥花與「生活用品」做結合，像是筆筒、時鐘、畫框、燈飾到大型裝置藝術，慢慢的，她受邀幫台北榮總、馬偕、溫泉會館等大大小小的場所做空間設計，在2004年獲得「經濟部文創產業」視覺藝術產業獎。

今年已經62歲的陳以瑜，經營花店之餘仍然持續創作，《誰來晚餐》是陳以瑜表達內心孤單的作品，她敘述：「這麼多日子以來，我都是隻身孤影，很想有人來陪我吃晚餐。」她利用自己尋找的素材「料理」出一道道的「美食佳餚」，靈芝象徵「木耳」、蕨類的植物捲曲後做成「章魚的觸角」，她自許「大地是我農場，大自然是我良師」，所有素材取自於大自然。

從未經歷過藝術薰陶，陳以瑜憑著對乾燥花創作的熱忱直到現在，她認為若要從事藝術相關行業，要做到讓人肯定，又能成就自己的藝術，就必須要有「生意人的頭腦」、「企業家的胸懷」，還有「藝術家的狂野」，這三個條件一定要謹記在心。

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