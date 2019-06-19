出席萬華福民平宅改建晚會 柯P高唱「這2首歌」…

2019-06-19 21:20

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市萬華區福民平宅在今年啟動改建計畫，其中配合改建的57戶住戶將在7月喬遷至青年一期公共住宅。台北市社會局今晚舉辦「惜別福民，歡慶入厝」晚會，市長柯文哲除了致贈新家鑰匙與「入厝七寶」給住戶，也在現場高歌。

柯文哲今晚到萬華參加「惜別福民，歡慶入厝」晚會，還上台高歌《明天會更好》、《愛拚才會贏》兩首歌，雖然主辦單位有安排唱歌嘉賓，但柯文哲拿起麥克風後仍賣力演唱。

柯文哲說，過去蓋平宅是希望給弱勢居民居住的地方，不過長期下來卻被標籤化，台北市因此決定公宅只蓋一種，不要再分平宅。他坦言，一開始蓋公宅，常會有旁邊的居民反對，擔心旁邊的房價會下跌，不過，過去幾年台北市的公宅都蓋得很漂亮，蓋完後並未影響到周遭房價，而且還把托幼、居民活動中心帶過去，對大家都有好處。

柯文哲說，未來會一步一步進行公宅改建，希望青年一期公宅能儘快完工，讓大家都有好的房子可以住。他也強調會繼續認真工作。

社會局說，為協助平宅住戶順利銜接公宅生活，提供福民平宅原住戶租金補貼，可享有青年一期公宅租金市價1到3折租金，依低收類別及不同房型約為1800元至8600元。這次無法入住或無意願入住青年公宅的平宅住戶，將安置到福民平宅第二期改建房舍，或鼓勵在外租屋等候後續的公共住宅資源。

社會局也會提供配合搬遷之福民戶搬家服務與搬遷安置補助，每戶3萬元、單身戶1.5萬元，以協助因應搬遷所需之相關經費。若選擇在外租屋者將另提供租金補貼。

社會局說，福民平宅第一期改建基地預計於108年年底淨空，109年1月拆除，113年6月福民1期公宅完工，115年5月福民2期公宅完工。

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