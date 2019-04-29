逾3500人搶住 北市水岸第一排公宅中籤率7.64％

2019-04-29 12:21

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲「8年5萬戶」公共住宅跳票，還表示「現在2萬戶都蓋到滿頭大汗」。但民眾申請公宅熱度不減，其中被譽為「水岸第一排」的萬華區青年一期公宅中籤率達7.64％，都發局近日仍在收取民眾申請郵件，中籤率還會下修。都發局今表示，5月23日下午2時於青年公園視聽教室辦配租順位公開抽籤。

都發局統計，青年一期公宅共273戶，4月26日收件截止，已收到3572件申請案，尚有部分申請郵件未送達，實際收件數量還會再增加。

都發局表示，青年一期緊鄰青年公園、馬場町紀念公園，周邊多所學校，生活機能完善；套房型12坪月租8100元、一房型15坪月租1萬300元、二房型21坪月租金1萬4300元、三房型29坪1萬9800元。青年一期適用分級租金補貼，以12坪套房型為例，符合最低收入租金補貼每月租金最低3400元。

都發局5月23日辦抽籤，全程網路直播，無法到場的民眾可至官網觀看，或於當日晚上8時至都發局網站查閱；接續將對有機會選屋的民眾進行資格審查，預計7月上旬簽約、8月起租。

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