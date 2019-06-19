家長快登記！台中市區4非營利幼兒園釋355名額 週日抽籤

2019-06-19 20:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕快登記！台中市非營利幼兒園新釋出355個名額，包括市立至善國中、安和國中、北屯文昌國小及市立大里幼兒園在今年新增4家非營利幼兒園，將於8月開辦，即日起至週日（23日）陸續開放登記，各園於週日下午統一抽籤、報到。

今年度全市241家公幼及7家非營利幼兒園在3、4月完成招生，第二波再新增4家全新非營利幼兒園，是歷年來非營利幼兒園新增園數（班級數）最多，即日起陸續登記報名，招收3歲至入國民小學前幼童。

教育局說，一般公共化幼兒園中籤率平均約7成，市區比例會更少，這4家非營利幼兒園均位於市區，相當熱門，釋出355名額有助疏解家長對公幼的需求。

教育局也說，非營利幼兒園的一般生月費平均約3500元，略高於公幼的免學費、月費平均2500元，更比私幼動軏5、6000至上萬元，便宜許多，一樣讓許多家長搶破頭。

而這4家新園也都是盤點原有國中小的餘裕教室，委託公益法人專業團隊經營，由於改建工程原因，而未能趕在第一波4月招生，現在即將完工，預計8月1日開辦，市立大里幼兒園招生4班共85人，其他3家則各開辦3班90人。

教育局提醒第一波的248家公共化幼兒園採電腦抽籤，但這第二波新增4家則採人工抽籤，家長依各園招生簡章公告登記報名。

教育局指出，大里非營利幼兒園登記日為18至23日；至善為21、23日；安和為22、23日及文昌21、23日，採登記報名入園，各園23日下午2點統一抽籤，錄取生當日下午4點前報到。

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